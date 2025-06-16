١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85864921
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المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يؤكد على مواصلة الضربات العنيفة ضد العدو

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٧ م
رمز الخبر: 85864921
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يؤكد على مواصلة الضربات العنيفة ضد العدو

طهران / 16 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، مساء الاثنين، عن انعقاد الجلسة الرابعة للمجلس بعد عدوان العدو الصهيوني.

وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ان الجلسة الرابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي انعقدت مساء الاثنين برئاسة مسعود بزشكيان.

وقُدّم في هذه الجلسة تقريرٌ حول آخر مستجدات الهجوم المضاد على العدو، وتم التأكيد على مواصلة الضربات العنيفة ضد للمعتدي.

واستشهد عددٌ من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين فجر الجمعة (13 يونيو/حزيران) إثر الهجوم الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني على طهران وعددٍ من مدن البلاد.

وردت القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على العدوان بعدة موجات مازالت مستمرة من الهجمات بالصواريخ والطائرة المسيرة في اطار عمليات "الوعد الصادق 3".

انتهى ** 2342

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