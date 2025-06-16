تعيين المتحدث الرسمي بأسم عمليات "الوعد الصادق 3"

وحسب الموقع الاعلامي للحرس الثوري، فإن العميد علي محمد نائيني ، المتحدث ومسؤول العلاقات العامة للحرس الثوري قال في قرار التعيين مخاطبا العقيد إيمان تاجيك: نظراً لبدء عمليات "الوعد الصاق 3"، وضرورة إطلاع الشعب الإيراني الباسل على المستجدات في الوقت المناسب، وبناءً على اقتراح مني وموافقة القائد العام للحرس الثوري، أُعيّنك متحدثاً بأسم عملية "الوعد الصادق 3".

واضاف العميد نائيني : "من المتوقع أن تُوفّر الأسس اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليك على أكمل وجه، من خلال التفاعل والتنسيق والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الأوساط الإعلامية في البلاد ومختلف إدارات العلاقات العامة في الحرس الثوري".

انتهى ** 2342