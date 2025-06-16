عراقجي: عدوان الكيان الصهيوني على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

وبحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين، آخر التطورات في المنطقة عقب العدوان العسكري الصهيوني على إيران، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أدان وزير الخارجية الجزائري بشدة هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياها بانتهاك صارخ لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على أهمية جهود الدول الإسلامية في المحافل الدولية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي لإدانة عدوان الكيان الصهيوني على سيادة إيران.

وشكر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجزائر على موقفها المسؤول ودورها المهم في مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، وأطلع نظيره الجزائري على آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية.

وأشار إلى أن اجراءات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني تتم في إطار حق الدفاع المشروع ضد العدوان على سيادتها وأراضيها، استنادًا إلى القوانين والأنظمة الدولية.

وصرح عراقجي: إن ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من انتهاك للسيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها ومهاجمة المنشآت النووية والمناطق السكنية، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من أساتذة الجامعات وكبار المسؤولين العسكريين والنساء والأطفال الأبرياء في بلدنا، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويجب على جميع الدول والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إدانة هذا العدوان صراحةً.

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