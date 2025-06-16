عراقجي ينتقد مواقف بعض الدول الأوروبية لمحاباتها الكيان الصهيوني على انتهاكه للقانون

وتحدث وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، مساء الاثنين، هاتفيًا مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول آخر التطورات في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الصهيوني على إيران.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن أسفه لتصعيد الوضع الأمني ​​في منطقة غرب آسيا، وأعلن استعداد إيطاليا للمساعدة في تخفيف التوترات.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أشار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب عدوانًا عسكريًا سافرًا على إيران، وانتهاكًا صارخًا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وقال: إن انتهاك سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على المنشآت النووية، واغتيال الشخصيات العسكرية، وقتل أساتذة الجامعات والمواطنين الإيرانيين العاديين، جرائم لا تُغتفر، وأن إيران تعتبر نفسها عازمة على الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وانتقد عراقجي مواقف بعض الدول الأوروبية التي تحابي الكيان الصهيوني في انتهاكه للقانون، قائلاً: إن مهاجمة المنشآت النووية السلمية لأي دولة محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي، وعلى الجميع إدانة الكيان الصهيوني ومحاسبته على هذا التمرد.

وفي إشارة إلى هجمات الكيان الصهيوني على منشآت بتروكيماوية في جنوب إيران، حذر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الشر الخطير للغاية الذي يمارسه الكيان الصهيوني في توسيع نطاق الحرب إلى المنطقة بأكملها وإشراك دول أخرى فيها.

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