نيجيرفان بارزاني يدين العدوان العسكري الصهيوني على إيران

ودعا بارزاني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع تفاقم انعدام الأمن في المنطقة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره للإدانة الواسعة لعدوان الكيان الصهيوني على إيران من قبل المسؤولين السياسيين والعلماء والمسئولين في العراق، وكذلك في إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن الظروف الراهنة تتطلب من الحكومة العراقية وإقليم كردستان التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية الأمنية بين البلدين لمنع أي استغلال من قبل أطراف معادية للبلدين لزعزعة أمن المناطق الحدودية.

وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل عملياتها القوية دفاعًا عن سيادة الشعب الإيراني وأمنه القومي حتى يتوقف عدوان الكيان الصهيوني الاجرامي ويعاقب على ذلك.

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