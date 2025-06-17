١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85865006
T T
٠ Persons

نيجيرفان بارزاني يدين العدوان العسكري الصهيوني على إيران

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ ص
رمز الخبر: 85865006
نيجيرفان بارزاني يدين العدوان العسكري الصهيوني على إيران

طهران / 17 حزيران / يونيو/ارنا- أدان نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، العدوان العسكري الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأعرب عن تعازيه في استشهاد مجموعة من الشخصيات العسكرية والأكاديمية والمواطنين الإيرانيين.

ودعا بارزاني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع تفاقم انعدام الأمن في المنطقة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره للإدانة الواسعة لعدوان الكيان الصهيوني على إيران من قبل المسؤولين السياسيين والعلماء والمسئولين في العراق، وكذلك في إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن الظروف الراهنة تتطلب من الحكومة العراقية وإقليم كردستان التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية الأمنية بين البلدين لمنع أي استغلال من قبل أطراف معادية للبلدين لزعزعة أمن المناطق الحدودية.

وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل عملياتها القوية دفاعًا عن سيادة الشعب الإيراني وأمنه القومي حتى يتوقف عدوان الكيان الصهيوني الاجرامي ويعاقب على ذلك.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .