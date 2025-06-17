إيرواني: ندافع بحزم عن سلامة أراضي البلاد... أمريكا متواطئة في العدوان الصهيوني

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء الاثنين بالتوقيت المحلي: "ارتكب الكيان الإسرائيلي أعمال عدوان صارخة ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها. وتستمر حملته الإجرامية ضد شعبنا بلا هوادة. ويُعدّ هذا الهجوم انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وقد تجاوز هذا الإجراء جميع الخطوط الحمراء".

*الهجوم الإسرائيلي المتعمد على المنشآت النووية أمرٌ مثير للقلق

وصرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة قائلاً: "إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكيان الإسرائيلي استهدف عمداً منشأةً نوويةً سلميةً تعمل تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا عملٌ خطيرٌ وغير قانوني. وقد شكّل الهجوم خطراً جسيماً باحتمال حدوث تسرب إشعاعي".

وقال كبير الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "لو لم تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءاتٍ فوريةً وفي الوقت المناسب للسيطرة على الوضع، لكانت العواقب وخيمة. إن ادعاء الكيان الإسرائيلي بتنفيذ هجمات "دقيقة ومُستهدفة" هو ادعاءٌ كاذبٌ ومُضللٌ تماماً. بل على العكس، شنّ الكيان حملةً من الهجمات غير القانونية والعشوائية استهدفت البنية التحتية المدنية الإيرانية. واستُشهد مدنيون، ودُمّرت منازل ومستشفيات ومنشآت مدنية أخرى. هذه ليست ادعاءات، بل حقائق.

* 1381 شهيدا وجريحاً جراء العدوان لغاية الان

وأكد إيرواني: "استهدف الكيان الإسرائيلي عمداً المناطق المكتظة بالسكان والمدنية في العديد من المدن الإيرانية الكبرى، حيث يعيش ملايين الأشخاص. حتى الآن، استشهد أو جُرح 1481 شخصاً. استشهد ما لا يقل عن 224 مدنياً، بينهم نساء وأطفال. العديد من الضحايا أطفال. في إحدى الهجمات الوحشية على مبنى سكني في طهران، استشهد حوالي 20 طفلاً. ونظراً لخطورة الإصابات، فإن هذا العدد قابل للزيادة".

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "استهدف الكيان الإسرائيلي أيضاً البنية التحتية المدنية والاقتصادية الحيوية. فقد هوجمت خزانات المياه ومستودعات الوقود والمنشآت البتروكيماوية، بما في ذلك مصفاة عسلوية في محافظة بوشهر. كما قُصفت المستشفيات. هذه ليست حوادث، بل جرائم حرب".

وقال إيرواني: "قبل ساعات قليلة فقط، استهدف الكيان الإسرائيلي عمداً إذاعة جمهورية إيران الإسلامية أثناء بث مباشر. هذا الهجوم الشنيع مثال واضح على جريمة حرب واعتداء واضح على حرية الإعلام. أثبت الكيان الإسرائيلي مجددًا أنه العدو الرئيسي للحقيقة. لهذا الكيان سجلٌّ مخزٍ في العالم في ارتكاب العنف ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين.

*ردّنا كان دفاعيًا ودقيقًا ومتناسبًا

وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: ردًا على هذه الهجمات الوحشية والعدوانية، مارست جمهورية إيران الإسلامية حقها الأصيل في الدفاع عن النفس في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. كان ردّنا دفاعيًا ودقيقًا ومتناسبًا. هدفه الوحيد هو ردع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. ستدافع إيران بحزم عن أمنها وسلامة أراضيها.

وأضاف إيرواني: لقد استهدفنا فقط الأصول العسكرية والاقتصادية المتورطة في العدوان. لا تريد جمهورية إيران الإسلامية الحرب أو التوتر. لكنها لن تتردد أبدًا في الدفاع عن شعبها وأراضيها وسيادتها. على عكس الكيان الإسرائيلي، تحترم إيران القانون الإنساني الدولي. لم نستهدف المدنيين قط.

*الولايات المتحدة متواطئة في العدوان الإسرائيلي

وصرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة: "لقد دعمت القوات الأمريكية عدوان الكيان الإسرائيلي. لولا الأسلحة والاستخبارات والدعم السياسي من الولايات المتحدة، لما كان هذا الهجوم ممكنًا. الولايات المتحدة ستكون متواطئة في هذا العمل غير القانوني".

وأضاف: "وقع هذا العدوان عشية استئناف الجولة السادسة من المحادثات النووية، التي كان من المقرر عقدها في مسقط أمس. دخلت إيران المفاوضات بحسن نية بمقترح جديد لسد الثغرات. لكن الولايات المتحدة ردت بخبث. هذا النفاق يُقوّض الثقة والدبلوماسية".

وأكد إيرواني: "لطالما سعى الكيان الإسرائيلي إلى تدمير الدبلوماسية بالقوة. هذا هو النمط المُتبع. لتعطيل المفاوضات، وتصعيد الصراع، وصرف الانتباه عن الجرائم المستمرة، وخاصة الإبادة الجماعية في غزة".

وأوضح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إيران لم تهاجم الكيان الإسرائيلي. إيران لم تبدأ أي حرب. الرواية الملفقة المسماة "التهديد الوجودي" باطلة تمامًا ولا أساس قانوني لها. تُستخدم هذه الرواية فقط لتبرير العدوان والتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي".

*إيران تُحذّر أي دولة تُساعد الكيان

وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: تُحذّر إيران أي دولة تُساعد عدوان الكيان الإسرائيلي، وستتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. يوم الجمعة الماضي، دعت إيران إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. كان طلبنا بسيطًا وواضحًا: يجب على المجلس التحرك فورًا؛ وإدانة هذا العدوان؛ ووقف المعتدي؛ والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لكن مجلس الأمن لم يُحرك ساكنًا.

*انتقادات لصمت مجلس الأمن ولامبالاته

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن صمت مجلس الأمن ولامبالاته يُقوّضان مصداقية المجلس وأسس الأمم المتحدة. نُقدّر أعضاء مجلس الأمن الذين وقفوا إلى جانب الحق في التاريخ. كما نُقدّر الشركاء الإقليميين، وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، على موقفهم المبدئي، وبياناتهم المشتركة التي تُدين هذا العدوان، وتدعم حق إيران في الدفاع عن نفسها.

وأكد إيرواني: ستواصل جمهورية إيران الإسلامية ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس حتى تتوقف اعتداءات الكيان الإسرائيلي أو يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إجراءات فعالة. وقد بعثنا اليوم برسالة أخرى إلى الأمين العام ومجلس الأمن، مؤكدين فيها طلبنا العاجل.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: ندعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذا العمل العدواني بشدة، ومحاسبة المعتدي وداعميه، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع استمرار الاعتداءات. إن التقاعس لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي وإضعاف سيادة القانون. كما أن هذا الوضع يضر بشدة بمصداقية مجلس الأمن.

*إسرائيل هي الكيان الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في المنطقة

وأكد إيرواني: دعونا لا ننسى أن الكيان الإسرائيلي هو الكيان الوحيد في منطقتنا الذي يمتلك أسلحة نووية. يرفض هذا الكيان الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، ولم يضع منشآته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد هاجم جميع جيرانها تقريبًا، ويواصل ارتكاب جرائمه في غزة دون أي عواقب.

وأكد قائلًا: ستواصل جمهورية إيران الإسلامية العمل في إطار القانون الدولي. سندافع عن أنفسنا قانونيًا وبشكل متناسب. لكن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تقع على عاتق مجلس الأمن. يجب على مجلس الأمن التحرك الآن لمنع كيان الإبادة الجماعية من مواصلة جرائمه وارتكاب المزيد من الفظائع ضد شعبنا.

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