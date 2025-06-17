عراقجي: عازمون على الدفاع عن سيادة إيران ضد عدوان الكيان الصهيوني

وأدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن تعازيه في استشهاد مجموعة من الشخصيات العسكرية وأساتذة الجامعات والمواطنين الإيرانيين.

ودعا فؤاد حسين إلى موقف موحد وجهود موحدة من الدول الإسلامية في المحافل الدولية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي لإدانة عدوان الكيان الصهيوني ومنع المزيد من انعدام الأمن في المنطقة.

من جانبه أعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديره للموقف المبدئي للحكومة العراقية والعلماء والمرجعيات الدينية العليا في إدانة عدوان الكيان الصهيوني بوضوح.

وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على الدفاع عن الشعب الإيراني ضد عدوان الكيان الصهيوني، وأن العمليات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية ستستمر بكل قوتها حتى يتوقف العدوان تمامًا.

وشدد وزير الخارجية الايراني على أهمية التنفيذ الفعال لبنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين ، الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.

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