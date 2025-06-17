مستشار رئيس الوزراء الباكستاني: نقف إلى جانب إيران في جميع الظروف

واضاف رانا ثناء الله خان، في مقابلة تلفزيونية في إسلام آباد مساء الاثنين حول التطورات الإقليمية ومواقف الحكومة الباكستانية: لا شك أن إيران جارتنا وشريكتنا الإسلامية، وستقف باكستان إلى جانبها في جميع الظروف.

وقال: يجب أن نقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الإيراني أينما دعت الحاجة وعلى أي مستوى في حدود طاقتنا.

وصرح هذا العضو البارز في الحكومة الباكستانية قائلاً: "إن الكيان الإسرائيلي ليس عدوًا لإيران أو فلسطين فحسب، بل هو عدو للإسلام أيضًا، وقد أظهر نتنياهو، رئيس وزراء الكيان المُحرِّض على الحروب، تطرفه ضد البرامج النووية الإيرانية والباكستانية في الماضي".

وفي إشارة إلى الدعم الأمريكي الأعمى للجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال وزير الداخلية الباكستاني السابق إنه في مثل هذه الحالة، يجب على باكستان الوقوف إلى جانب جارتها إيران في جميع الظروف.

واعتبر أن إرساء السلام والأمن في المنطقة رغبة مشتركة بين إيران وباكستان.

وفي معرض حديثه عن العوامل المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على إيران، أضاف أنه لا شك في أن إسرائيل لا تجرؤ على اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون تنسيق ودعم من الولايات المتحدة.

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