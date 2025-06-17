١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٦ ص
رمز الخبر: 85865078
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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اثر الهجوم الإجرامي على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية؛

عراقجي: الإسرائيليون يعانون من العجز واليأس

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٦ ص
رمز الخبر: 85865078
عراقجي: الإسرائيليون يعانون من العجز واليأس

طهران /17 حزيران /يونيو/إرنا- في أعقاب الهجوم الاسرائيلي الإجرامي على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال وزير الخارجية "عباس عراقجي"، إن الهجوم أظهر أن الإسرائيليين يعانون من العجز.

وقال عراقجي: يمثل هذا الهجوم قمة الجبن في مهاجمة مركز مدني ينقل الحقيقة.

وأضاف: إن الإسرائيليين يعتقدون أنه باستشهاد قادتنا أو مهاجمة بعض المراكز فإن الجمهورية الإسلامية ستصبح ضعيفة لدرجة أنها ستستسلم، لكنهم لم يعرفوا الشعب الإيراني.

وتابع قائلا: إن خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس ( (حرب السنوات الثمانية التي شنها نظام صدام البائد علي ايران) دافعنا ببسالة، ثم صمدنا في وجه كل العقوبات والضغوط.

وتابع ان الاسرائيليون أصيبوا بخيبة أمل، حين شهدوا تم استبدال قادتنا على الفور، وأظهرت قواتنا المسلحة جاهزيتها.

وأكد عراقجي: إنه يجب على أعدائنا أن يعلموا أنهم لا يستطيعون التوصل إلى حل من خلال الخيار العسكري ولا يستطيعون إجبار الشعب الإيراني على قبول مطالبهم.

وشن الكيان الصهيوني، عصر أمس الاثنين، هجوما على استوديو البث المباشر لأخبار التلفزيون الواقع في "المبنى الزجاجي" لهيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية بالعاصمة طهران.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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