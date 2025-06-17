لجان المقاومة في فلسطين تدين استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني

وقالت اللجان في بيان صحفي: إن استهداف المقر الإعلامي الإيراني "يكشف الوجه الدموي والبشع للكيان الصهيوني، الذي لا يتوانى عن ارتكاب الجرائم بحق كل من تطاله يده.

واعتبرت: إن هذا الاستهداف يشكل امتدادا لسياسات "العدو الصهيوني" ضد الصحفيين في فلسطين ولبنان والتي أودت بحياة العشرات منهم.

وأكدت لجان المقاومة إن هذا العدوان الإجرامي لن يكسر إرادة الشعب الإيراني ولن يثني عزيمة الإعلاميين عن مواصلة رسالتهم الإنسانية والأخلاقية في فضح الجرائم الإسرائيلية.

وأعربت اللجان عن التضامن الكامل مع الشعب الإيراني وهيئة الإذاعة والتلفزيون في مواجهة الجرائم الصهيونية.

انتهی**1426