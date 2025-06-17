الجيش الايراني : قصف التلفزيون الإيراني هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للتنوير والمعلومات 

وفي أعقاب هجوم الكيان الإسرائيلي على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا، جاء فيه: لقد أطلق الكيان الصهيوني الهمجي والوحشي العنان لجريمته مرة أخرى واستولى على زمام المبادرة من أشر قتلة البشرية.

واضاف البيان :ان هذا الكيان الدموي الهمجي، الذي يتمتع بالحصانة التي تمنحها له القوى والمنظمات الدولية، لم يستهدف الآن فقط المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، ولا الصحفيين والمؤرخين، بل استهدف أيضا فلسفة تشكيل المعاهدات والمنظمات الدولية، وفي هذه العملية، فضح المدافعين الصامتين عن حقوق الإنسان.

وتابع البيان: ان محور الشر الصهيوني الذي قتل العام الماضي أكثر من 200 صحفي دون أي محاسبة، استهدف هذه المرة مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني الذي يعد مركز قيادة الحرب الإعلامية، وقد أصيب واستشهد عدد من الصحفيين الكرام في هذا الهجوم الإجرامي.

وذكر الجيش الايراني في بيانه، ان من هذا الحدث المرير، ما سيبقى في ذاكرة الأمة العظيمة والحكيمة هو الحضور رغم التهديد واستمرار الأنشطة الإعلامية بعد هجوم العدو، وخاصة الجهود الشجاعة للمذيعة سحر إمامي واستعادة تدفق الأخبار في الوقت الفعلي في هذا المشهد، والذي أضيف إلى صفحة شرف ومجد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما تم التأكيد في هذا البيان، واستنادا إلى السنة الإلهية القديمة، لن يمرّ هذا الظلم الصارخ دون رد، وسينتظر المجرمين وداعميهم عقوبات قاسية وساحقة. وبالطبع، يقف الصحفيون الأكفاء في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طليعة جهاد التبيين، كاشفين هذا الشر والفساد المتجسد في التاريخ.

واضاف مؤكدا على ان هذا الإجراء ليس انتهاكا صارخا للقانون الدولي فحسب، بل هو أيضا إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتوضيح والتنوير.

واشار البيان الى ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالاشتراك مع شعب ايران العظيم، يدين هذه الجرائم المروعة بأشد العبارات.مشددا على أن هذا الغبار سيُمحى من على الوجوه الحزينة للزملاء المتعبين والجرحى والأشخاص الإعلاميين المحبوبين، لكن من سيُعاني من هزيمة قاسية في هذه الحرب هو صاحب الوجه الأسود واليوم الأسود،وسيتلقى في محكمة ضمير الإنسانية أشد العقاب وكراهية الشعوب والحضارات.

يشار الى ان الكيان الصهيوني الهمجي يواصل اعتداءته على ايران حيث استهدف مساء امس الاثنين 16 حزيران/يونيو، المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أثناء بثها للأخبارعلى الهواء مباشرة.

انتهى**ر.م