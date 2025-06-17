عارف يشيد بشجاعة الصحفيين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وكتب "محمدرضا عارف"في إشارة إلى هجوم الکیان الصهيوني على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في منشور على الصفحة الشخصية له عبر شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس": استهدف الکیان الصهيوني غير الشرعي وسائل الإعلام والشخصيات الإعلامية لخلق رواية كاذبة عن المواجهة مع الشعب الإيراني.

وأكد أن الهجوم على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانيةوشجاعة صحفييها أذهلت الأعداء. وأحيي هذه الشجاعة وكذلك الشهداء والجرحى الشجعان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

يشار الى ان الكيان الصهيوني الهمجي يواصل اعتداءته على ايران حيث استهدف مساء امس الاثنين 16 حزيران/يونيو، المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أثناء بثها للأخبارعلى الهواء مباشرة.

وأصدرت وكالة أنباء "إرنا" بيانا أدانت فيه العمل الإجرامي الذي قام به الکیان الصهيوني بمهاجمة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وأكدت أن هذا العمل الإجرامي هو محاولة صارخة لإسكات الصوت المشروع للشعب الإيراني.

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