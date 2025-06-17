قائد القوات البرية للجيش: ستشتد الهجمات على المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني 

في إشارة إلى استمرار إطلاق مسيرات" آرش" المدمرة خلال اليوم والليلة الماضية باتجاه الأراضي المحتلة ومدينتي يافا (تل أبيب) وحيفا، افاد قائد القوات البرية للجيش الايراني، ان مئات المسيرات بعيدة المدى ذات الدقة العالية والقوة التدميرية العالية، نجحت في استهداف وتدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة بما فيها يافا وحيفا.

كما اكد العميد حيدري على انه يجب ان يعلم العدو أن موجة جديدة من الهجمات الشرسة للقوات المسلحة الايرانية، وخاصة القوات البرية للجيش،قد بدأت بأسلحة حديثة ومتطورة ، وستشتد خلال الساعات القادمة.

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