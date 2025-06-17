١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٣ م
رمز الخبر: 85865298
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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إيران ترحب ببيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لادانة العدوان الصهيوني

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٣ م
رمز الخبر: 85865298
إيران ترحب ببيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لادانة العدوان الصهيوني

طهران/17 حزيران/يونيو/إرنا- رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية ببيان الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي الذي أدان عدوان الكيان الصهيوني على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية وانتهاكه للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"، ببيان الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، وقال: إن انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون يعكس التفاهم المشترك لدول المنطقة بشأن ضرورة التحرك العاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف الحرب العدوان على إيران.

وأضاف بقائي: إن عقد الاجتماع يعكس الفهم المشترك لدول المنطقة بشأن التهديد غير المسبوق الذي يشكله خروج "إسرائيل" على القانون والحاجة إلى تحرك عاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف العدوان على إيران.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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