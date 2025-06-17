إيران ترحب ببيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لادانة العدوان الصهيوني

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"، ببيان الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، وقال: إن انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون يعكس التفاهم المشترك لدول المنطقة بشأن ضرورة التحرك العاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف الحرب العدوان على إيران.

وأضاف بقائي: إن عقد الاجتماع يعكس الفهم المشترك لدول المنطقة بشأن التهديد غير المسبوق الذي يشكله خروج "إسرائيل" على القانون والحاجة إلى تحرك عاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف العدوان على إيران.

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