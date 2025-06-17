رابطة الصحفيين الصينيين: كفى حجبا للحقيقة! يجب ضمان سلامة الصحفيين في مناطق النزاع فورا

واعتبرت رابطة الصحفيين الصينيين في البیان، ان الاعتداء على التلفزيون الوطني أثناء البث المباشر اعتداء متعمد على وسائل الإعلام.

واضافت ان استهداف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء تحت أي ذريعة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ولا يعرض حياة الصحفيين وأمن المبنى الإعلامي للخطر فحسب، بل يقوض أيضا أمن وثقة وسائل الإعلام العالمية.

كما اوضحت الرابطة ان للمؤسسات الإعلامية مهمة حقوقية تتمثل في إتاحة المعلومات للجمهور، وعندما تُرتكب هذه الأعمال العنيفة في محاولة لطمس الحقيقة وإخفائها، فإن الدفاع عن سلامة الإعلام خطوة أساسية لمنع المجتمع من الوقوع في فخ ومتاهة المعلومات المضللة السوداء.

وختمت رابطة الصحفيين الصينيين، قائلة: كفى حجبا للحقيقة! يجب ضمان سلامة الصحفيين في مناطق النزاع فورا.

يذكر ان مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران، تعرض لهجوم صهيوني يوم الاثنين 16 حزيران/يونيو، وحتى الآن استشهد ثلاثة أشخاص متأثرين بإصاباتهم الخطيرة وأصيب عدد آخر.

انتهى**ر. م