حرس الثورة الإسلامية يعلن احتراق مركز تخطيط العمليات الإرهابية للاحتلال في تل أبيب

وقالت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيانها رقم 8: "بفضل الله تعالى، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، قامت مقاتلات قوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني، ورغم وجود أنظمة دفاعية متطورة للغاية، بضرب مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المسمى "أمان" ومركز تخطيط العمليات الإرهابية للكيان الصهيوني (الموساد) في تل أبيب، وهذا المركز يحترق حاليا".

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر يوم الجمعة الماضية، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، ورفاق العميد "أمير علي حاجي زاده": الشهيد "محمود باقري"" و"داوود شيخيان"، و"محمد باقر طاهربور"، و"منصور صفر بور"، و"مسعود طيب"، و"خسرو حسني"، و"جواد جرسرا"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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