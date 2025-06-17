بقائي لمجموعة الدول السبع : كفوا عن الخطاب الأحادي وأدينوا المعتدي

وفي منشور له على حسابه عبر منصة اكس، كتب بقائي: لقد تجاهل البيان المشترك لقادة مجموعة الدول السبع بشكل واضح العدوان الصهيوني الصارخ والهجمات غير القانونية على بنيتنا التحتية النووية السلمية، فضلا عن الاستهداف العشوائي للمناطق السكنية وقتل مواطنينا.

ودعا بقائي، عبر منصة أكس، اليوم، الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع، ولا سيما الدول الثلاث الدائمة في مجلس الأمن، إلى أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا العمل العدواني الصارخ ضد عضو في الأمم المتحدة، مضيفا انه يجب عليهم تسمية الأشياء بمسمياتها، مطالبا إياها بالتخلي عن خطابها الأحادي الجانب، وأن تدين المعتدي.

هذا واعتبر بقائي ان حرب الكيان الصهيوني العدوانية على إيران تعد ضربة قاصمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المستند إليه، كما تُمثل اعتداء غير مسبوق على مبادئ نظام منع الانتشار النووي، والحماية القانونية التي ينبغي أن يوفرها هذا النظام للدول غير النووية ضد اي هجمات من هذا القبيل.

وذكر المتحدث باسم الخارجية ان الكيان الصهيوني شن حربا عدوانية ضد إيران دون أي مبرر أو استفزاز مسبق، وهاجم المواقع النووية الإيرانية، منتهك بذلك المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، علاوة على استهدافه المنشآت النووية السلمية في تحدٍ للحظر المفروض على استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضدها.

واشار الى ان إيران تدافع عن نفسها ضد عدوان غاشم، متسائلا عما اذا كان لدى إيران خيار آخر، موضحا انه يجب ألا يُحبط مجلس الأمن ودوله الأعضاء الهدف الأساسي للأمم المتحدة، مضيفا انه يجب على أعضاء مجلس الأمن، أن يتصرفوا الآن بما يتماشى مع مسؤوليته الأساسية في منع المعتدي من ارتكاب المزيد من الفظائع.

وختم بقائي معتبرا أن الطريق إلى الاستقرار الإقليمي يتطلب وقف العدوان الصهيوني فورا ومحاسبة هذا الكيان على انتهاكاته للقانون الدولي، ومطالبا مجموعة الدول السبع بالتخلي عن خطابها الأحادي الجانب، وأن تدين المعتدي.

انتهى**ر.م