عراقجي يحذر من مؤامرة صهيونية لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة والعالم

وأجرى وزير الخارجية البولندي "رادوسلاف سيكورسكي"، اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، لبحث آخر التطورات إثر العدوان العسكري الصهيوني على إيران.

وأوضح عراقجي في هذا الاتصال، أبعاد العدوان الصهيوني على إيران واستهدافه للبنية التحتية والمنشآت النووية واستشهاد العشرات من الشعب الإيراني، مؤكدا على مسؤولية جميع الحكومات ومجلس الأمن الدولي في وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك.

واعتبر وزير الخارجية، الهجوم العسكري الصهيوني على إيران والذي ينتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين؛ داعيا جميع الحكومات وخاصة الاوروبية إلى اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه هذا الاجرام.

كما حذر عراقجي الجهات الإقليمية والدولية الأخرى، من مؤامرة الكيان الصهيوني الرامية الى توسيع نطاق الصراع، وقيم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية بمنطقة الخليج الفارسي في هذا الصدد، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ الحيطة والحذر بهذا الشان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البولندي عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدا موقف بلاده المتمثل في دعوة جميع الأطراف المعنية إلى المساعدة في منع تدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة.

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