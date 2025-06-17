متحدث الخارجية : الدول الاقليمية لديها فهم مشترك حول اعتداءات الكيان الصهيوني

واعتبر بقائي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان "منصوص هذا البيان يدل على الفهم المشترك لدى دول المنطقة وقلقها الجاد حيال اعتداءات الكيان الصهيوني ضد دولة اقليمية، والارادة الجماعية للدول الاسلامية والعربية في الزام مجلس الامن الدولي، بان يكون على قدر المسؤولية في وقف هذا العدوان".

ونوه المتحدث باسم الخارجية، الى تاكيد البيان العربي الاسلامي المشترك على حظر استهداف المنشآت النووية المنضوية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتناغمة مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن هذه الوكالة ومجلس الامن الدوليين؛ واصفا اجراء الكيان الصهيوني المتمثل في اعتدائه العسكري على المنشآت النووية الايرانية، انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومؤكدا على مطلب ايران ودول المنطقة بضرورة اتخاذ رد حازم من قبل مجلس المحافظين والمدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ادانة هذا الفعل.

كما لفت بقائي، في تصريحه اليوم الى، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية مصر العربية، كانتا من الدول الرئيسية المؤسسة لمبادرة تجريد منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وباقي اسلحة الدمار الشامل"؛ مؤكدا ضرورة المتابعة بجدية لاستصدار بيان عاجل يلزم المجتمع الدولي على القيام بخطوات تدفع بتحقيق هذه المبادرة، والتي تعترض مسارها اسلحة الدمار الشامل التي يختزنها الكيان الصهيوني فقط.

انتهى ** ح ع