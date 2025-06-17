مهاجراني : العدوان على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية استهداف لنداء الصداقة والحقيقة

وأشارت "مهاجراني" يوم الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية لها، إلى شجاعة المذيعة الإيرانية "سحر إمامي" من هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على استوديو بث الاخبار المباشرة في الهيئة، مصرحة : لقد شهدنا ليلة أمس بسالة امرأة تجسدت فيها الإرادة والعزيمة على الانتصار، كما شاهد العالم برمته هذا المشهد.

وأضافت مهاجراني : أدعو شعبنا العزيز بأن يأخذ الإعلام الوطني على محمل الجد، وألا يستمع إلى وسائل الإعلام غير الوطنية وتلك التي يتم تمويلها بطبيعة الحال بالدولارات الأجنبية؛ مردفة : يجب ألا ننسى بأن الغاية الوحيدة لهؤلاء هو إلحاق الضرر بإيران.

كما أشارت، إلى أن الحكومة عقدت اجتماعا طارئا في الساعات الأولى من العدوان الصهيوني على البلاد؛ مبينة واحدة من اللجان الاربعة لهذا الاجتماع، معنية بتعزيز البنية التحتية، وهي المسؤولة عن الشؤون الأساسية في البلاد.

وأردفت متحدثة الحكومة : فيما يتعلق بتوفير المؤن للناس، وخاصة في المحافظات التي تحتضن عددا من المواطنين القادمين من ماحافظات اخرى؛ حيث شهدنا إجراءات رائعة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابعت : لا داعي للقلق بشأن باقي المؤن والسلع العامة، فالبلاد في وضع مستقر، وشبكة التوزيع تقوم بواجباتها جيدا، وبطبيعة الحال، قد يؤدي اختلال التوازن السكاني في بعض المحافظات إلى مشاكل، ولكن جميع الأمور تحت السيطرة، والعمل قائم بانسيابية.

انتهى**9365 / ح ع **