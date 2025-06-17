وزير الصحة الإيراني يدعو المؤسسات الدولية لإدانة ووقف العدوان الصهيوني

وأفادت "إرنا" بأن "ظفرقندي" أوضح في رسالته : ان الهجمات المتكررة على المناطق السكنية والبنى التحتية للبلاد، وخاصة البنى التحتية الصحية والعلاجية في إيران، فضلا عن تهديد حياة وممتلكات آلاف الأشخاص وخاصة المدنيين الأبرياء، كان لها تأثيرات مدمرة لا يمكن تعويضها على الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي العام للمواطنين.

وأضاف وزير الصحة الإيراني : للأسف، حتى هذه اللحظة، أسفرت الاعتداءات الصهيونية عن إصابة واستشهاد 1481 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء؛ مبينا ان الهجمات على المنشآت النووية لم تعرض حياة المدنيين الإيرانيين لتهديد مباشر فحسب، وإنما قد تؤدي أيضا إلى كارثة إشعاعية على مستوى المنطقة.

وتابع : في هذه الظروف الحرجة، مطلوب من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن تتخذ إجراءات فورية في إدانة هذه الهجمات؛ وذلك نظرا لمسؤوليتها الجسيمة في مجال الصحة العالمية، كما يتعين على تلك المنظمات استخدام أدواتها الدبلوماسية للضغط على الكيان الصهيوني بوقف اعتداءاته والحؤول دون تفاقم الأزمات الإنسانية والصحية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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