بقائي : يجب توثيق جرائم الحرب التي ارتكبها النظام الصهيوني

وشدد بقائي في تصريح له خلال تفقده اليوم عددا من جرحى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة باحدى مستشفيات طهران، على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم ومن يسعى لتبريرها.

وأضاف : يجب على المجتمع الدولي أن يعلم أنه منذ بداية العدوان كانت المناطق السكنية والمستشفيات والمراكز المدنية في إيران مستهدفة من قبل الکیان الصهيوني.

وتابع متحدث الخارجية : إذا كانت الدول والأحزاب والأمم المتحدة وأمينها العام يريدون حقا المساعدة في هذا الصدد، فيجب عليهم إلزام المعتدي على وقف جرائمه، وهذا مطلب واضح للغاية للأمة الإيرانية.

انتهی**2054 / ح ع **