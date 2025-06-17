١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85865621
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رئيس الجمهورية : المذيعة الايرانية جسدت صمود شعب لن يركع امام التهديدات

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٠٢ م
رمز الخبر: 85865621
رئيس الجمهورية : المذيعة الايرانية جسدت صمود شعب لن يركع امام التهديدات

طهران / 17 حزيران / يونيو / إرنا - دان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، هجوم الكيان الصهيوني على مبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني؛ واصفا اياه مثالا على الوحشية الصارخة والانتهاك السافر للقانون الدولي، كما اشاد بباسلة وهدوء المذيعة خلال قراءتها الاخبار على الهواء مباشرة في تلك اللحظات الحرجة، ومؤكدا بان صمود هذه المراة الايرانية جسد مقاومة شعب لا يركع امام التهديد والعنف ابدا.

واضاف الرئيس بزشكيان في تدوينة له اليوم : ان جريمة الكيان الصهيوني المشينة في استهداف شبكة الاخبار الايرانية حين البث المباشر، اظهرت للجميع نموذجا اخر من العنف الصارخ والوحشية المارقة لهذا الكيان اللقيط.

وتابع : في مقابل هذا التحرك اللاانساني والذي انتهك جميع القوانين الدولية، هناك رد شجاع من قبل المذيعة البطلة السيدة سحر امامي، والذي اضاف صفحة ذهبية ولامعة اخرى الى سجل الملاحم والمقاومة لشعب ايران العظيم.

وفي ختام تدوينته، ثمّن رئيس الجمهورية مظاهر التضامن والتماسك الذي بلورها الشعب الايراني في مواجهة العدوان الصهيوني، كما اثنى على القوات المسلحة بفئتيها العسكرية والاستخباراتية التي تنفذ مهامها بكل يقظة واخلاص.

انتهى ** ح ع

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