رئيس الجمهورية : المذيعة الايرانية جسدت صمود شعب لن يركع امام التهديدات

واضاف الرئيس بزشكيان في تدوينة له اليوم : ان جريمة الكيان الصهيوني المشينة في استهداف شبكة الاخبار الايرانية حين البث المباشر، اظهرت للجميع نموذجا اخر من العنف الصارخ والوحشية المارقة لهذا الكيان اللقيط.

وتابع : في مقابل هذا التحرك اللاانساني والذي انتهك جميع القوانين الدولية، هناك رد شجاع من قبل المذيعة البطلة السيدة سحر امامي، والذي اضاف صفحة ذهبية ولامعة اخرى الى سجل الملاحم والمقاومة لشعب ايران العظيم.

وفي ختام تدوينته، ثمّن رئيس الجمهورية مظاهر التضامن والتماسك الذي بلورها الشعب الايراني في مواجهة العدوان الصهيوني، كما اثنى على القوات المسلحة بفئتيها العسكرية والاستخباراتية التي تنفذ مهامها بكل يقظة واخلاص.

انتهى ** ح ع