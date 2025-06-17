بقائي: لا يمكن الحديث عن تخفيف التوترات دون إدانة المعتدي

واضاف بقائي في تصريح له اليوم مخاطبا "كالاس" : من فضلك لا تبرّري العدوان! ‏كيف يمكنكِ أن تعبّري عن القلق تجاه البرنامج السلمي الإيراني، وهو خاضع لأشد عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تتجاهلين الترسانة الضخمة من الأسلحة النووية لدى "إسرائيل"؟!

وتابع : ‏إيران لم تسعَ يومًا لامتلاك السلاح النووي، بخلاف الطرف المعتدي الذي يشكّل العقبة الوحيدة أمام تحقيق «شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية»، وهي المبادرة التي طرحتها إيران منذ عام 1974.

وختم بالقول : ‏كيف يمكنكِ الحديث عن «خفض التوتر»، دون إدانة المعتدي ووقف عدوانه وجرائمه الحربية؟!

انتهی**2054 / ح ع **