١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٥٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85865634
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بقائي: لا يمكن الحديث عن تخفيف التوترات دون إدانة المعتدي

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٥٠ م
رمز الخبر: 85865634
بقائي: لا يمكن الحديث عن تخفيف التوترات دون إدانة المعتدي

طهران / 17 حزیران / یونیو / ارنا - رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، اسماعيل بقائي على مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، متسائلا : كيف يمكنكِ أن تعبّري عن القلق تجاه البرنامج السلمي الإيراني، وهو خاضع لأشد عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تتجاهلين الترسانة الضخمة من الأسلحة النووية في "إسرائيل"؟!

واضاف بقائي في تصريح له اليوم مخاطبا "كالاس" : من فضلك لا تبرّري العدوان! ‏كيف يمكنكِ أن تعبّري عن القلق تجاه البرنامج السلمي الإيراني، وهو خاضع لأشد عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تتجاهلين الترسانة الضخمة من الأسلحة النووية لدى "إسرائيل"؟!

وتابع : ‏إيران لم تسعَ يومًا لامتلاك السلاح النووي، بخلاف الطرف المعتدي الذي يشكّل العقبة الوحيدة أمام تحقيق «شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية»، وهي المبادرة التي طرحتها إيران منذ عام 1974.

وختم بالقول : ‏كيف يمكنكِ الحديث عن «خفض التوتر»، دون إدانة المعتدي ووقف عدوانه وجرائمه الحربية؟!

انتهی**2054 / ح ع **

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