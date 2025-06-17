رئيس الجمهورية : إذا استمرت جرائم "إسرائيل" فلن تشهد المنطقة سلاما واستقرارا

وأفادت "إرنا" بأن الرئيس "بزشكيان"، اضاف اليوم الثلاثاء في مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "الشيخ محمد بن زايد" : اننا نعتبركم أنتم وسائر الدول والشعوب المجاورة إخوة لنا.. ومنذ البداية، كنت أسعى لتحقيق الوحدة والتماسك داخل إيران، والتعاون والتفاعل مع الدول الأخرى، ولكن الكيان الصهيوني حاول منذ اليوم الأول، باغتيال الشهيد هنية، وعرقلة مسار حركتنا وتعطيلها".

وتابع الرئيس الإيراني : بينما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى للحل والتفاهم عبر الحوار والمفاوضات، قام الكيان الصهيوني مرة أخرى، بعدوان واسع النطاق وقتل المدنيين الأبرياء ومهاجمة المواقع غير المدنية، بالإضافة إلى ارتكاب الجرائم وعرقلة وتعطيل الحوار والمفاوضات.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تضامنه مع حكومة إيران وشعبها؛ قائلا : قلوبنا معكم، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الشعب الإيراني.

وأشار الشيخ "بن زايد" في حديث هاتفي مع بزشكيان اليوم، إلى المصالح والعلاقات العميقة بين طهران وابوظبي؛ مؤكدا : لقد بدأنا اتصالات ومشاورات مكثفة لخفض التوترات وإعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة، ونأمل أن يكون ما سيتحقق في النهاية خيرا وبركة لإخواننا في إيران.

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