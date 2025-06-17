رئيس الاركان الايرانية: العمليات العقابية بحق الكيان الصهيوني ستنفذ قريبا

وجاء في رسالة بالفيديو وجهها اللواء موسوي مساء الثلاثاء: ان الكيان الصهيوني هاجم في عدوان وحشي الشعب الايراني بنسائه واطفاله وشيوخه ومن ثم بتجاهله للقوانين الدولية واستمرارا لقتل 300 صحفي في غزة ولبنان استهدف العاملين في وسائل الاعلام وهيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية لاسكات صوت الحقيقة.

واضاف: ان الشعب الايراني العظيم مثلما اثبت على مر التاريخ لا يطاطئ الراس ابدا امام الظلم والعدوان وازاء هذا العدوان الوحشي سيرد صامدا برد مدمر على جرائم الكيان الصهيوني هذه.

وتابع: ان استشهاد العديد من مواطنينا وعلمائنا وقادتنا العسكريين، سيجعل بالتاكيد قواتنا المسلحة اكثر عزما على تنفيذ قرار العقاب الذي يجعل العدو نادما على فعلته.

واضاف: ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري ومقر الدفاع الجوي في الخط الامامي للعمليات وبدعم من سائر القوات المسلحة الايرانية من الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي، وبدعم من وزارة الدفاع ، قد وجهت بفضل الله لغاية الان ضربات صاعقة لاهداف العدو الحساسة والحيوية.

واردف: ان العمليات التي نفذت لغاية الان كانت تحذيرا للردع فقط وستنفذ العمليات العقابية قريبا.

وحذر سكان الارض المحتلة خاصة تل ابيب وحيفا قائلا: غادروا هذه المناطق حفاظا على ارواحكم ولا تكونوا ضحية لاهواء نتنياهو الحيوانية.

وختم اللواء موسوي بيانه: فليكن احرار العالم على يقين بان الشعب الايراني بطليعة قواته المسلحة سيثار لدماء الشهداء، ان شاء الله بحوله وقوته.

انتهى ** 2342