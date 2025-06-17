١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85865808
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ايران: العدو يقوم بمحاولات محمومة لايجاد الخلل بالخدمات الالكترونية

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ ص
رمز الخبر: 85865808
ايران: العدو يقوم بمحاولات محمومة لايجاد الخلل بالخدمات الالكترونية

طهران / 18 حزيران /يونيو/ارنا- اصدرت قيادة الامن السيبراني في الجمهورية الاسلامية الايرانية البيان رقم 2 حول الحرب السيبرانية التي يشنها العدو على البنية التحتية الرقمية في البلاد.

وجاء في البيان الصادر مساء الثلاثاء: ان الكيان الصهيوني وتزامنا مع هجماته العسكرية على المناطق السكنية والبنية التحتية الاقتصادية ، قد اطلق حربا سيبرانية واسعة النطاق على البنية التحتية الرقمية للبلاد لإحداث الخلل في عملية تقديم الخدمات لكم ايها المواطنين الاعزاء.

واضاف: بناء على ذلك، تقوم فرق الامن السيبراني بالتصدي لهذه العمليات للحيلولة دون الحاق الضرر بالبنية التحتية السيبرانية وتم لغاية الان اجهاض الكثير من هذه الهجمات بنجاح وتقوم الفرق الفنية بعملية اعادة الخدمات في سائر الحالات.

وتابع البيان: ان قيادة الامن السيبراني وبغية الحيلولة دون تغلغل عناصر العدو للطبقات السيبرانية ومنعهم من استغلال البنية التحتية في تنفيذ العمليات السيبرانية والعسكرية وكذلك للحيلولة دون ايجاد الخلل في عملية تقديم الخدمات للشعب الايراني الابي، قد وضعت تدابير متعددة لمختلف نقاط البلاد وهي قيد التنفيذ الان.

ودعا البيان المواطنين لالتزام الصبر والاناة وابداء التعاون اللازم في عملية تنفيذ هذه التدابير.

انتهى ** 2342

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