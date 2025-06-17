ايرواني: ايران لم تكن البادئة بالحرب... ردنا كان دفاعيا ومحدودا ورادعا

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول قضية سوريا، اشار امير سعيد ايرواني الى العدوان الصهيوني على ايران واعتبره انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة والمبادئ الاساسية للقانون الدولي وقال: ان هذه الهجمات الارهابية المستمرة استهدفت البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولو استمرت هذه الهجمات فانها يمكن ان تؤدي الى تداعيات كارثية.

واوضح بان ايران استفادت وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة من حقها الذاتي في الدفاع المشروع وقال: ان رد الجمهورية الاسلامية الايرانية كان دفاعيا ومحدودا ومتناسبا تماما وتم فقط استهداف الاهداف العسكرية والاقتصادية ذات الصلة بالعدوان.

واكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الامم المتحدة بان ايران لم تكن البادئة بالحرب وان الكيان الصهيوني قد بدا العدوان بضوء اخضر من اميركا.

واضاف: ان مزاعم اسرائيل حول الدفاع الاستباقي ليس له اي اساس قانوني ولو تحول هذا الامر الى نهج طبيعي فانه سيؤدي الى إضعاف احد المبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة اي منع استخدام القوة.

وانتقد ایرواني السياسات المزدوجة لبعض الدول الغربية ومنها اميركا وبريطانيا وفرنسا وقال: ان تجربة غزة ولبنان وسوريا واليمن المرة اثبتت بان مجلس الامن عاجز عن تنفيذ احد واجباته الاكثر بديهية ولم يستطع احتواء العدو.

وحذر سفير ايران لدى الامم المتحدة بانه اذا لم يقم مجلس الامن باتخاذ خطوة حاسمة فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل بحزم الدفاع عن شعبها وارضها. هذا ليس حقنا فقط بل مسؤوليتنا ايضا.

انتهى ** 2342