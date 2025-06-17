الشرطة الايرانية: تدمير 14 طائرة مسيرة وضبط 3 مركبات محملة بالمتفجرات

وقال المتحدث بأسم الشرطة الايرانية العميد سعيد منتظر المهدي: بفضل الله تمكن زملائي من إسقاط وتدمير 14 طائرة مسيرة في جميع أنحاء البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضاف: وفي أصفهان تم كشف ورشة لإنتاج طائرات مسيرة انتحارية وطائرات رباعية المراوح (كوادكوبتر).

وتابع المتحدث بأسم الشرطة الايرانية: كما تم كشف عدة ورش لإنتاج معدات الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة في عمليات منفصلة في طهران ومحافظة البرز.

واردف قائلا: :كما تم كشف ثلاث مركبات تحمل طائرات مسيرة ومتفجرات في طهران ومحافظة البرز.

واضاف العميد منتظر المهدي: في أعقاب التعامل والدبلوماسية الحدودية بين إيران والعراق، تمكن العراق، في خطوة استباقية، من كشف وإيقاف ثلاث مركبات تحمل طائرات مسيرة.

انتهى ** 2342