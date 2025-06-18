قائد الثورة الاسلامية: الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تساوم الصهاينة أبدا

وکتب سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" عبر تدوينة له في منصة اكس للتواصل الاجتماعي الیوم الاربعاء: يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".
وأضاف سماحته: "لن نساوم الصهاينة أبدا".
انتهی**1426
طهران / 18 حزيران / يونيو/ارنا-قال قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي : أن الجمهورية الإسلامية لن تساوم الصهاينة أبدا.
وکتب سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" عبر تدوينة له في منصة اكس للتواصل الاجتماعي الیوم الاربعاء: يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".
وأضاف سماحته: "لن نساوم الصهاينة أبدا".
انتهی**1426
طهران/20 ايار/مايو/ارنا- اكد قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي على ان…
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