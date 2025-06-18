١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85865903
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قائد الثورة الاسلامية: الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تساوم الصهاينة أبدا

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ ص
رمز الخبر: 85865903
قائد الثورة الاسلامية: الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تساوم الصهاينة أبدا

طهران / 18 حزيران / يونيو/ارنا-قال قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي : أن الجمهورية الإسلامية لن تساوم الصهاينة أبدا.

وکتب سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" عبر تدوينة له في منصة اكس للتواصل الاجتماعي الیوم الاربعاء: يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".

وأضاف سماحته: "لن نساوم الصهاينة أبدا".

انتهی**1426

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