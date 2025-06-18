قائد الثورة الاسلامية: الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تساوم الصهاينة أبدا

وکتب سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" عبر تدوينة له في منصة اكس للتواصل الاجتماعي الیوم الاربعاء: يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".

وأضاف سماحته: "لن نساوم الصهاينة أبدا".

انتهی**1426