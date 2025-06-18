١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٨ ص
رمز الخبر: 85865908
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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البرادعي: الهجمات الصهيونية على إيران تدفع دولا أخرى نحو امتلاك الأسلحة النووية

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٨ ص
رمز الخبر: 85865908
البرادعي: الهجمات الصهيونية على إيران تدفع دولا أخرى نحو امتلاك الأسلحة النووية

طهران / 18 حزيران /يونيو/إرنا- أكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "محمد مصطفى البرداعي"، أن الهجوم العسكري الصهيوني على إيران تشجع الدول الأخرى على السعي للحصول على الأسلحة النووية.

وكتب البرداعي في صفحته على منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي: إن قيام الكيان الصهيوني بمهاجمة إيران، بما في ذلك منشآتها النووية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، ومطالبة ترامب لإيران بالاستسلام دون قيد أو شرط والتخلي عن حقها المنصوص عليه في المعاهدة، هو عمل واضح من أعمال الإذلال الوطني.

وأضاف: تتخذ هذه الإجراءات بناء على اشتباه في أن إيران تطور أسلحة نووية، وهو ما تدعيه كل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وهو اشتباه لا يشكل تهديدا وشيكا، وفقا لجميع وكالات الاستخبارات الغربية، واستنادا إلى مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، التي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2018.

وأكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الاعتماد على القوة، وليس التفاوض، هو السبيل الأكيد لتدمير معاهدة ونظام منع الانتشار النووي ويرسل رسالة واضحة إلى العديد من الدول مفادها أن أمنها النهائي هو تطوير الأسلحة النووية.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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