العقيد تاجيك: نسيطر تماما على اجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة

وقال المتحدث باسم عمليات "الوعد الصادق 3" العقيد "ايمان تاجيك": أيها الشعب الإيراني البطل، نهنئكم أيها المحاربون الأوفياء في حرس الثورة الإسلامية على الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3 الفخورة .

وافاد انه تم استخدام الجيل الاول من صواريخ فتاح في هذه الموجة، لافتا الى ان عملية الوعد الصادق 3، تمثل بداية نهاية اسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني.

واضاف ان صواريخ فتاح القوية والمناورة، اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجىء الصهاينة مرارا وتكرارا، وأرسلت برسالة قوة إيران إلى حليف الصهاينة الغارق في الأوهام والمحرض على الحرب.

كما صرح العقيد تاجيك ان الهجوم الصاروخي اظهر ان الصهاينة الساكنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة اصبحوا بلا اي دفاع ،وان ايران اصبحت تسيطر تماما على اجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى**ر.م