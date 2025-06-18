حرس الثورة الإسلامية: صواريخ "فتاح" رسالة قوة إيران لمن يحرض على الحرب

وصدر اليوم الاربعاء بيان رقم 10 للعلاقات العامة للحرس الثورة الإسلامية بشأن الموجة الجديدة من العملية الهجومية المشتركة بالصواريخ والمسيرات "الوعد الصادق 3" على الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن رحیم

فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

نهنئكم أيها القادة والمقاتلون الأوفياء في القوة الجو فضائية للحرس الثورة الإسلامية، الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" باستخدام صواريخ "فتاح" من الجيل الأول والتي حملت رسالة اقتدار ايران وبداية لنهاية الدفاع الأسطوري للجيش الصهيوني و كشفت عن ارتباك الصهاينة الأشرار.

واضاف: لقد هزت صواريخ "فتاح" القوية والقادرة على المناورة، ملاجئ الجبناء الصهاينة مراراً وتكراراً، وأرسلت رسالة قوة واقتدار إيران إلى حليف تل أبيب المحرض على الحرب،الذي يعيش في الأوهام الفارغة.

واکد: لقد أثبت الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية أننا تمكنا من السيطرة الكاملة على سماء الأراضي المحتلة وأن سكانها أصبحوا عاجزين تماما أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية.

مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

العلاقات العامة في حرس الثورةالاسلامية.

انتهی**1426