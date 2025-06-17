استخدام صاروخ جديد غير قابل للرصد او الاعتراض في الهجوم على مقر الموساد

وبالاشارة الى ادعاء العدو الصهيوني بتفوقه في مجال الأمن والاستخبارات، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد "رضا طلائي نيك" ان اليوم، تعرض مركز الأمن والمخابرات التابع للكيان الصهيوني لضربة صاروخية دقيقة وموجهة، رغم تحصينات العدو الدفاعية الثقيلة، ورغم مساعدة امريكا له أيضا، مضيفا ان هذا دليل على إفقار واذلال العدو.

واوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المفاجآت التي ستواجه الكيان الصهيوني، مؤكدا على أن إيران مصممة على كسر ظهر هذا الكيان.

واعتبر العميد طلائي نيك أن الشعب الإيراني يخوض حربا مفروضة، وأنهم يستخدمون جميع قدراتهم الهجومية والدفاعية في مواجهة العدو.

وأضاف أن جبهتهم الدفاعية شاملة وتشارك فيها كل فئات الشعب، مشيرا إلى أن العدو أظهر عدوانه من خلال استهداف المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال في بداية الاعتداءات.

وتابع مؤكدا أنه فيما يتعلق بالحرب الصعبة فإن ايران لديها اليد العليا والغلبة، وان الكيان الصهيوني ليس قادرا على تحمل حرب طويلة الأمد، وأن نهايته ستكون على يد المقاومة الإيرانية.

كما أفاد عن استخدام صاروخ جديد لأول مرة في الهجوم على مقر الموساد، مؤكدا على أن جيش الكيان الصهيوني لم يتمكن من رصده أو اعتراضه، لافتا الى ان هناك المزيد من المفاجآت.

انتهى**ر. م