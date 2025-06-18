استشهاد 19 فلسطينيا في قصف صهيوني على جنوبي قطاع غزة

وأعلنت المصادر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف خيام النازحين بمنطقة العطار بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت: إنه استشهد 11 فلسطينيا وأكثر من 100 مصاب جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأفادت باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي وهم: "محمود محمد رصرص"، و"نضال محمود رصرص"، و"ورد محمود رصرص".

ويستمر جرائم الكيان الصهيوني في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الثلاثاء: هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم فلسطينيين في مدينة خان يونس كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، وخلال هذا الهجوم استشهد ما لا يقل عن 50 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين.

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