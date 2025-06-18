١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٢٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85865984
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حرس الثورة يوجه ضربة معلوماتية لشبكة تابعة للکیان الصهيوني في محافظة لرستان

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٢٧ ص
رمز الخبر: 85865984

طهران/ 18 حزيران / يونيو/ارنا- أعلن مكتب العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية في محافظة لرستان( جنوب غربي اللبلاد): أنه من خلال رصد استخباري، تم اعتقال خمسة أعضاء في شبكة إلكترونية وعناصر مرتبطة بجهاز التجسس الموساد، في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.

واضاف: ان هؤلاء الأشخاص، من خلال نشاط منظم على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، حاولوا تشويش الرأي العام وتشويه صورة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية . إلا أنه بفضل الإجراءات السريعة وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تم تحييد أنشطتهم وتدمير هذه الشبكة التابعة.

وتابع:إن قوات الأمن في حرس الثورة في لرستان، بروحهم الثورية والتزامهم بصيانة الأمن الوطني، يتعاملون بحزم مع أي تهديد و حركة مرتبطة بالأجانب.

وأشاد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية في محافظة لرستان بتعاون أهالي المحافظة ودعا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أمنية مشبوهة إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري .

انتهی**1426

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