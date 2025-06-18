حرس الثورة يوجه ضربة معلوماتية لشبكة تابعة للکیان الصهيوني في محافظة لرستان

واضاف: ان هؤلاء الأشخاص، من خلال نشاط منظم على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، حاولوا تشويش الرأي العام وتشويه صورة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية . إلا أنه بفضل الإجراءات السريعة وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تم تحييد أنشطتهم وتدمير هذه الشبكة التابعة.

وتابع:إن قوات الأمن في حرس الثورة في لرستان، بروحهم الثورية والتزامهم بصيانة الأمن الوطني، يتعاملون بحزم مع أي تهديد و حركة مرتبطة بالأجانب.

وأشاد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية في محافظة لرستان بتعاون أهالي المحافظة ودعا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أمنية مشبوهة إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري .

انتهی**1426