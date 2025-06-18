غروسي يؤكد مجددا على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني

وقبل ساعات، وفي مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي " أن البرنامج النووي الإيراني لم يتم تحويل مساره، قائلا: لا نمتلك أي دليل على سعي منهجي لإيران للحصول على سلاح نووي.

وكان قد صرح غروسي في مؤتمر صحفي عقده في فيينا يوم 9 حزيران/يونيو،ان تخصيب اليورانيوم ليس نشاطا محظورا في حد ذاته؛ وهذا امر يذكرني بها نظرائي الإيرانيون دائما، وهذا صحيح.

هذا، وادعى غروسي انه عندما يتراكم اليورانيوم بمستوى عالٍ، قريب جدا من الحد المطلوب لجهاز نووي متفجر، لا يمكن تجاهله. ولهذا السبب نراقبه بعناية وتركيز خاصين.

في غضون ذلك، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "هذه المواد لا تُعادل في حد ذاتها سلاحا نووي، لان صنع جهاز متفجر حقيقي يتطلب نظاما معقدا للغاية، يشمل الصمامات وتقنيات متقدمة أخرى.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي": ان الكيان الصهيوني، ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، يزعم أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، وقد تنتجها في أي لحظة.

انتهى**ر.م