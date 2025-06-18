١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٩ م
رمز الخبر: 85866178
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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اسلامي: غروسي فشل بما يكفي ليُسجل في التاريخ دوره المدمر في تشكيل الوضع الحالي

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٩ م
رمز الخبر: 85866178
اسلامي: غروسي فشل بما يكفي ليُسجل في التاريخ دوره المدمر في تشكيل الوضع الحالي

طهران/18 حزيران/يونيو/ارنا- صرح مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي"، ان غروسي فشل بما يكفي ليُسجل في التاريخ أن مماطلته التاريخية أدت إلى هذه الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة اليوم بحق ايران.

و عقب اجتماع مجلس الوزراء ، اليوم، افاد اسلامي انه فيما يتعلق بوضع المنشآت النووية، فالوضع جيد، الشعب الايراني الفخور والقوي، ولم يستسلم للقوة قط.

واضاف رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية ليكن العدو على يقين بأنه لم و لن يُفلح في هذا الطريق، ولم ينجح بتحقيق ما يريده حتى الآن، مشيرا الى ان معنويات الزملاء ممتازة، وهم أقوياء في تحصيناتهم.

وردا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، قال اسلامي: لقد فشل غروسي بما يكفي ليُسجل في التاريخ، انه لعب دورا هداما، معربا عن امله في ان يُسجل في التاريخ أن مماطلته التاريخية أدت إلى هذه الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة اليوم بحق ايران.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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