اسلامي: غروسي فشل بما يكفي ليُسجل في التاريخ دوره المدمر في تشكيل الوضع الحالي

و عقب اجتماع مجلس الوزراء ، اليوم، افاد اسلامي انه فيما يتعلق بوضع المنشآت النووية، فالوضع جيد، الشعب الايراني الفخور والقوي، ولم يستسلم للقوة قط.

واضاف رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية ليكن العدو على يقين بأنه لم و لن يُفلح في هذا الطريق، ولم ينجح بتحقيق ما يريده حتى الآن، مشيرا الى ان معنويات الزملاء ممتازة، وهم أقوياء في تحصيناتهم.

وردا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، قال اسلامي: لقد فشل غروسي بما يكفي ليُسجل في التاريخ، انه لعب دورا هداما، معربا عن امله في ان يُسجل في التاريخ أن مماطلته التاريخية أدت إلى هذه الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة اليوم بحق ايران.

انتهى**ر.م