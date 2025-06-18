١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م
رمز الخبر: 85866188
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

المنظومات الدفاعية الايرانية تسقط مسيرة صهيونية في همدان

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م
رمز الخبر: 85866188
المنظومات الدفاعية الايرانية تسقط مسيرة صهيونية في همدان

همدان/18 حزيران/يونيو/ارنا- أعلن قائد الدفاع الجوي لمنطقة غرب ايران، تدمير طائرة مسيرة بواسطة منظومات الدفاع الاعتراضية الليلة الماضية، قائلا: تم العثور على حطام الطائرة المسيرة اليوم وتسليمه إلى مقر دفاع المنطقة الغربية.

وافاد قائد الدفاع الجوي لمنطقة غرب ايران، انه تم العثور صباح اليوم الاربعاء على حطام طائرة مسيرة صهيونية في محافظة همدان غربي ايران، والتي تم تحديدها وتدميرها الليلة الماضية من قبل وحدة الدفاع الجوي في همدان، وتم تسليمها إلى مقر دفاع المنطقة الغربية لايران.

واوضح انه وبعد دخول الطائرة المسيرة منطقة المراقبة، اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي فورا، واستهدفتها القوات المنتشرة وأسقطتها بسرعة.

وأشار هذا القائد العسكري إلى أن السماء الإيرانية ليست مكانا لتجول ومرور المعتدين فهي تحت أنظار ابناء القوات الدفاعية الثاقبة.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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