المنظومات الدفاعية الايرانية تسقط مسيرة صهيونية في همدان

وافاد قائد الدفاع الجوي لمنطقة غرب ايران، انه تم العثور صباح اليوم الاربعاء على حطام طائرة مسيرة صهيونية في محافظة همدان غربي ايران، والتي تم تحديدها وتدميرها الليلة الماضية من قبل وحدة الدفاع الجوي في همدان، وتم تسليمها إلى مقر دفاع المنطقة الغربية لايران.

واوضح انه وبعد دخول الطائرة المسيرة منطقة المراقبة، اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي فورا، واستهدفتها القوات المنتشرة وأسقطتها بسرعة.

وأشار هذا القائد العسكري إلى أن السماء الإيرانية ليست مكانا لتجول ومرور المعتدين فهي تحت أنظار ابناء القوات الدفاعية الثاقبة.

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