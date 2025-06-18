الرئيس بزشكيان: الوحدة الوطنية العامل الرئيس في تجاوز اي ازمة

وأكد الرئيس بزشكيان في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية والمشاركة الشعبية في الظروف الراهنة، وقال: من الضروري أن يركز جميع الإجراءات على الحفاظ على اللحمة الوطنية، وأعتقد اعتقادا راسخا أنه باللحمة والوحدة الوطنية سنتجاوز أي أزمة.

وشدد على دعم المسؤولين للمواطنيين، وقال: يجب على المسؤولين والأجهزة التنفيذية، وخاصة المؤسسات الداعمة مثل لجنة الإغاثة والرعاية الاجتماعية، أن يحرصوا على التواجد السريع في الميدان في حال حدوث أي مشاكل أو حوادث للمواطنيين، والتعامل بعناية مع وضع المواطنيين، وتلبية جميع احتياجاتهم.

وتابع قائلا: من المهم أن يعلم الناس أن المسؤولين يقفون دائما الى جانبهم ويحاولون توفير الظروف المناسبة لجميع المواطنين.

وشكر الرئيس بزشكيان مختلف الدول، وخاصة الدول المجاورة، على استعدادها لتقديم أي مساعدة ودعم، وقال: إنه يجب على الوزراء أن يدرسوا بجدية ويواصلوا تفاعلهم وتواصلهم مع مختلف الدول، وخاصة الدول المجاورة.

وشدد على ضرورة تطبيق ومراعاة مبادئ الأمن والحماية من قبل مديري الأجهزة التنفيذية، قال: إنه يجب مراعاة مبادئ الأمن بعناية ووفقًا للأنظمة ذات الصلة حتى لا يحدث أي مشاكل لأحد.

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