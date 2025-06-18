١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:١٩ م
رمز الخبر: 85866220
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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كلمة متلفزة لقائد الثورة الاسلامية موجهة إلى الشعب الإيراني بعد قليل

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:١٩ م
رمز الخبر: 85866220
كلمة متلفزة لقائد الثورة الاسلامية موجهة إلى الشعب الإيراني بعد قليل

طهران/18 حزيران/يونيو/ارنا- يطل بعد قليل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الإيراني.

ويركز سماحته في كلمة متلفزة هذه على ان الشعب الايراني لن يستسلم امام الاملاءات.

ويعلق على الهجوم الاخرق والخبيث للعدو الصهيوني ليشيد بالسلوك الرصين والشجاع والمثالي للشعب الايراني في مواجهة هذا الهجوم.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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