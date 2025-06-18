كلمة متلفزة لقائد الثورة الاسلامية موجهة إلى الشعب الإيراني بعد قليل

ويركز سماحته في كلمة متلفزة هذه على ان الشعب الايراني لن يستسلم امام الاملاءات.

ويعلق على الهجوم الاخرق والخبيث للعدو الصهيوني ليشيد بالسلوك الرصين والشجاع والمثالي للشعب الايراني في مواجهة هذا الهجوم.

انتهى**ر.م