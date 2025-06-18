سماحة اية الله الخامنئي: ليعلم الامريكيون أن الشعب الايراني لن يستسلم

واشاد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء في رسالة بثت عبر التلفزيون بالسلوك الرصين والشجاع والمثالي للشعب الايراني في القضية الاخيرة للهجوم الاخرق والخبيث للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك مؤشرا على نضج الشعب والقوام والعقلانية والمعنوية مؤكدا ان الشعب الايراني يقف بصلابة بوجه الحرب المفروضة مثلما انه سيقف بقوة بوجه السلام المفروض، وان هذا الشعب لن يستسلم لاي احد امام الاملاءات.

واشار سماحته الى التصريحات التهديدية والسخيفة للرئيس الامريكي قائلا ان الاشخاص العقلاء الذين يعرفون ايران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد الى هذا الشعب لان الشعب الايراني لن يستسلم وليعلم الامريكيون ان اي تدخل عسكري امريكي سترافقه بلا ريب خسائر لا يمكن تعويضها.

وسنوافيكم لاحقا بالتفاصيل