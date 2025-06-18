اية الله نوري همداني: التعدي على القائد، هو تعدٍّ على الاسلام وجميع المسلمين

وقال اية الله نوري همداني في بيان ان الرئيس الامريكي المجرم والحافل سجله بالقتل والنهب ليس الا ويدعم دائما جرائم الكيان الصهيوني السفاح، تجاسر في تصريح اخرق على مقام المرجعية وقائد الثورة الاسلامية.

واكد ان هذه الشخصية الفذة، حاملة راية عزة الاسلام ومساندة لمظلومي الامة الاسلامية في العصر الحاضر.

واضاف ان عداء قادة الاستكبار لهذه الشخصية النبيلة، لا ياتي من منطلق السلطة بل نابع من شدة احباطهم وخوفهم من انتشار الصحوة الاسلامية ونفوذ خطاب المقاومة في ارجاء العالم.

وقال هذا المرجع الديني: نعلن ان اي تعد على المرجع الكريم وقائد الامة الاسلامية هو بمنزلة تعد على اساس الاسلام وارواح كل المسلمين، وسيواجه برد صارم وماحق من جانب الشعب الايراني المؤمن وجميع احرار العالم.