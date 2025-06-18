١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ م
رمز الخبر: 85866319
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journalistکاظم شماعییان

اية الله نوري همداني: التعدي على القائد، هو تعدٍّ على الاسلام وجميع المسلمين

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ م
رمز الخبر: 85866319
اية الله نوري همداني: التعدي على القائد، هو تعدٍّ على الاسلام وجميع المسلمين

قم/ 18 حزيران/ يونيو/ارنا – قال المرجع الديني اية الله حسين نوري همداني ان اي تعد على المراجع العظام وقائد الامة الاسلامية، هو بمنزلة اعتداء على اساس الاسلام وكل المسلمين، وسيقابل برد قاس وماحق من جانب الشعب الايراني المؤمن وجميع احرار العالم.

وقال اية الله نوري همداني في بيان ان الرئيس الامريكي المجرم والحافل سجله بالقتل والنهب ليس الا ويدعم دائما جرائم الكيان الصهيوني السفاح، تجاسر في تصريح اخرق على مقام المرجعية وقائد الثورة الاسلامية.

واكد ان هذه الشخصية الفذة، حاملة راية عزة الاسلام ومساندة لمظلومي الامة الاسلامية في العصر الحاضر.

واضاف ان عداء قادة الاستكبار لهذه الشخصية النبيلة، لا ياتي من منطلق السلطة بل نابع من شدة احباطهم وخوفهم من انتشار الصحوة الاسلامية ونفوذ خطاب المقاومة في ارجاء العالم.

وقال هذا المرجع الديني: نعلن ان اي تعد على المرجع الكريم وقائد الامة الاسلامية هو بمنزلة تعد على اساس الاسلام وارواح كل المسلمين، وسيواجه برد صارم وماحق من جانب الشعب الايراني المؤمن وجميع احرار العالم.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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