ازدهار التجارة في معبر«برويز خان» الحدودي

کرمانشاه-تحوَّلَ معبر«برويز خان» الحدودي الواقع في مدينة قصر شيرين الى معبر رسمي عام 2008 وبفضل موقعه الخاص الجغرافي وقربه من منطقة كردستان العراق أضحى حالياً من أهم المعابر الحدودية التي تخدم قطاع التصدير والاستيراد وترانزيت السلع. وبات هذا المعبر اليوم يحمل طابعاً استراتيجياً وهاماً في اقتصاد البلاد بفضل عبور50 بالمائة من الصادرات غير النفطية الايرانية منه الى العراق و أخذ دوراً مصيرياً في اقتحام السوق العراقية خاصة أسواق مدن كلار والسليمانية والموصل وخانقين وكركوك. يذكر بأنّ مدينة قصر شيرين ذات طول حدودي مع العراق يبلغ 186 كيلومترا.