جزیرة کبودان‎ في بحيرة ارومية

جزيرة كبودان هي اكبر جزيرة غير مأهولة تقع في بحيرة أرومية الواقعة في محافظة اذربايجان الغربية شمال غرب إيران، وهي تعتبر إحدى المناطق المحمية من قبل منظمة اليونسكو نظراً لاحتوائها على أنواع نادرة من النباتات والحيوانات. تقع هذه الجزيرة في جنوب شرق بحيرة أرومية، يبلغ طولها 9 كم وعرضها 4 كم ومساحتها 25 هكتار. وهي موطن الوعل الأصفر الإيراني والكباش والشياه البرية، كما يوجد في الجزيرة النسر الذهبي والنسر المصري والدجاج الأبيض والشحرور والببغاء والهدهد والفلامينغو والأنغورت.