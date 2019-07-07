جبل "دماوند" أعلى قمة بركانية في آسيا

ساري- يقع جبل دماوند في الجزء المركزي من سلسلة جبال البرز جنوب بحر الخزر في قریة لاريجان بمدينة آمل شمال إيران وهو أعلى جبل في إيران والشرق الأوسط وأعلى قمة بركانية في آسيا. وارتفاعه عن سطح البحر 5671 مترا.

وتمنح قمته التي تغطيها الثلوج بصفة دائمة وجهاً مميزاً له حيث أصبح إحدى المناطق الطبيعية البديعة لعشاقها. ويزيد من جماله الينابيع المعدنية على سفوحه ويتألف جبل دماوند من 70 فوهة بركانية وتنتشر على سفوحه قرى كثيرة متناثرة. وتم تسجيل جبل دماوند كأول معلم طبيعي إيراني في قائمة الآثار الوطنية الإيرانية في مايو 2002 ، وتم تصنيفه بين الاربع مناطق القيمة من حيث الحماية البيئیة.