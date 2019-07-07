عمارة بروجردي التاريخية في كاشان

يعتبر عمارة "بروجردي" متحفا منزليا تاريخيا في مدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان وسط إيران. تم بنائها في عام 1857 من قبل المهندس المعماري "علي مريم كاشاني" لعروس تاجر ثري يدعى السيد بروجردي.

وتتكون عمارة بروجردي من القسم الخارجي (المنطقة العامة من العمارة) والقسم الداخلي ( المنطقة الخاصة والشخصية) وتتميز العمارة بالهندسة المعمارية التقليدية الإيرانية، بما في ذلك ساحة فناء مع مسبح ونافورة وإيوان من طابقين.

وتم تزيين المنزل بديكورات من الجبس والأشغال الزجاجية والمرايا ويتميز بلوحات جدارية للرسام الايراني البارز كمال الملك.

وتم ادراج هذه العمارة في قائمة التراث الوطني في عام 1974.