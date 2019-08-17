اقامة اول بطولة لكمال الاجسام فئة الفيزيك في طهران

طهران- اقيمت يوم امس الجمعة في طهران اول بطولة كمال الاجسام فئة الفيزيك. ويصنف لاعبي كمال الأجسام عند اشتراكهم في البطولات المحلية والعالمية، إلى 3 فئات. في فئة "الفيزيك" يكون التركيز على اللياقة البدنية والجمالية وليس الحجم العضلي الضخم، لأنها تعتمد على الهيئة الرياضية للجسم وشكلها الجمالي والمتناسق.

وتعتمد المواصفات في هذه الفئة على الوسط الصغير والظهر والأكتاف على شكل V, وفي هذه الفئة أيضا يجب على اللاعب أن يرتدي سروال (شورت) بطول الركبة، ولا تعطي أولية للأرجل في هذه الفئة، وأخيرًا يجب أن تكون نسبة الدهون أقل من 5% والعضلات يجب أن تكون بارزة.