حفل زواج العشائر البختيارية في جهار محال وبختياري

شهر كرد - يعتز البختياريون ويعتدون بتقاليدهم الاصيلة، وهم مازالوا ملتزمين بتقاليدهم التي ورثوها عبر الأجيال. ومراسم زواجهم لا تمرّ من دون حضور أكبر عدد من الاقرباء والمعارف وأبناء القبيلة، حيث تشهد المراسم عزف آلتي الدهول والزرنا اللتين تؤدى بصحبتهما الدبكات والرقصات ويرتدي الجميع الملابس الملونة والزاهية.

وتشكل العشائر البختيارية مجموعة كبيرة من سكان مناطق جنوب غربي ايران وتنتشر في محافظات "خوزستان" و"لرستان" و"إصفهان" و"جهار محال وبختياري"، ويعيشون حياة حل وترحال موسمية.