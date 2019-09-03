طقوس سقاية العطشى وانطلاق مراسم عزاء الحسين (ع) في خلخال

اردبیل - تبدأ مراسم عزاء الامام الحسين (ع) في شهر محرم الحرام في مدينة خلخال بمحافظة اردبيل (شمال غرب ايران) بطقوس تقليدية تسمى "طشت‌كذاری" (وضع مراحيض نحاسية مليئة بالماء في المساجد والحسينيات وهي ترمز لنهر الفرات.

ويقوم الاهالي بذلك تأسيا بالامام الحسين عليه السلام الذي امر بملئ المراحيض بالماء يوم 27 شهر ذي الحجة وهو في طريقه الى كربلاء ليسقي جنود جیش الحر بن يزيد الرياحي وخيولهم. وكان عبيد الله بن زياد أرسل الحر الى الكوفة مع ألف فارس لصدّ الإمام الحسين عليه السلام من الدخول إلى الكوفة.